"الصحة" توضح تطور نظام التكليف للأطباء: مش هنهدر حياة الدكاترة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تعمل وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالكادر البشري بالمنظومة الصحية: "قانون التكليف سنة 1974 ولحد السنة اللي فاتت الشباب كانوا بيتخرجوا من كلية الطب وبيروحوا في وحدات صحية بالتكليف، ومكنش ليهم فرص تدريبيه كويسة".

وأضافت زايد، خلال استضافتها في لقاء خاص على فضائية النيل للأخبار، أنّه ومع بداية العام الماضي جرى تأهيل برنامج الزمالة مع التوسع فيه، مع الاستعانه بجامعة "هارفرد" لتدريب 800 مدرب سنويا في التعليم الطبي والبحث العلمي: "بحيث يكون عندنا سنويا 800 شخص مدرب".

وأوضحت أنّه جرى تغيير المناهج وعمل منصة للتعليم الإلكتروني، بخلاف مساعدة الوزارة لوزير التربية والتعليم في "بنك المعرفة": "طورنا واستحدثنا برامج جديدة للزمالة، واشتغلنا مع الجامعة البريطانية الملكية في كل التخصصات، وبدأت تعتمد البرامج بتاعتنا".

وأكدت أنّ الوزارة تعمل على إنتاج جيل من الأطباء، ينضمون فور تخرجهم إلى الزمالة بالمستشفيات لاستكمال تعليمهم: "هنضمن طبيب متعلم من أول يوم تخرج، ومش هنهدر حياته وسنواته في أماكن مش بيتعلم فيها".