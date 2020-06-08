توريد 313 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، توريد 313251.7 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الاثنين، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تنفيذ عمليات تطهير وتعقيم للشون والصوامع.

يذكر أنه تم الانتهاء من حصاد إجمالي المساحة المنزرعة قمح بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ367295 فدانًا، تم توريد محصولها إلى 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة.

ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع، والرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد، وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة.