المحكمة عن متهمي اقتحام قسم التبين: استولى الشيطان عليهم عقلا وعملا

قالت محكمة جنايات القاهرة قبيل إصدار حكمها على المتهمين في قضية "اقتحام قسم شرطة التبين"، إن المتهمين في القضية إن المتهمين الماثلين أمامها إنتفت في حقهم أمارات الهدي إذ استولى الشيطان عليهم عقلا وفكرا وعملا، يسول لهم الخطيئة الكبري.

وبدأ رئيس المحكمة كلمته بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ " صدق الله العظيم.

وسردت المحكمة تفاصيل القضية: في الرابع عشر من أغسطس 2013 بسطت الدولة يديها بالسلام لهؤلاء العابسين كي تعود حياة الناس الي طبيعتها ولدفع عجلة الانتاج حتى يعم الخير فقامت بفض اعتصامي رابعة والنهضة الا ان المتهمين وغيرهم رفضوا ذلك، وماكان منهم الا أن لوثو أرض مصر الطاهرة بدماء الفتنة واشهروا سيف العداء بغيا وظلما وتولوا عن الحق وسبيل النجاة ويكفي في معرة فعلهم ان الجهالة اعمت ابصارهم عن اعداء الامة الحقيقين فأتخذوا اقسام الشرطة وعيون مصر الساهرة على أمنها ميدانا للاعتداء والانتقام ومايدل هذا الا عن انعدام في الخير وكثرة في الشر وعمي في البصيرة.

وأضافت المحكمة: لقد لطمت المحارم خدها عليهم يوم صوبوا رصاصهم نحو مجند وضابط كان ساهرا على حمايتهم، وكسادا لسوء ادعاءاتكم الباطلة وانبساطا للظلم فهل علمتم يوما أن أحدا ناصب العداء لربه معترضا على قضائه في من يتولى امر العباد ثم نجي؟.. وهل نسيتم ان لا أحد يحكم في ملك الله الا بأمر الله؟ ان الحيلة والاسلوب الذي لجئتم اليه لا تنطوي على شيء من المروءة ولا نعرف لها وجها حتى عند المتطرفين اللادينيين فبأي حق تدعون الفضيلة وبأي وجه تدعون الديانة؟.. حرقتم الأبنية واقتحمتم الاقسام وهربتم المسجونين وغدرتم بعد أن أمنكم جنوح مصر للسلام ولكل أجل كتاب ولا مفر من تطبيق ما قره الله والقانون.