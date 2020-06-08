محمود رضوان في مسابقة" iws" العالمية لتحكيم القصيدة الشعرية والأغنية

يشارك الشاعر محمود رضوان، بالتحكيم في مسابقة "iws"، العالمية لتحكيم القصيدة الشعرية وكتابة الأغنية للهواة والمحترفين، والتي تقام في الفترة من 10 يونيه إلى 10 يوليه 2020.

ودعا "رضوان"، الشعراء والمطربين والفرق الغنائية إلى المشاركة في هذه المسابقة الواعدة من مصر والدول العربية (المشاركة باللغة التي تريدها مع إرفاق ترجمة إنجليزية سواء للغنوة أو القصيدة).

يشار إلى محمود رضوان، هو شاعر وعضو اتحاد الكتاب، عضو جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، عضو الجمعية العالمية للمؤلفين والملحنين بفرنسا (Sacem)، عضو لجنة تحكيم الشعر بمهرجان إبداع الجامعات المصرية والعربية ومراكز الشباب لعدة دورات.

وللشاعر عدة دواوين من بينها "حافي" و"حر" و"دبدوشكا"، و"قبل ما تخلص الحكايات"، كما ترجمت له عدة قصائد إلى الإيطالية تحت رعاية البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان، بمشاركة عدد من شعراء وكتاب أوروبا، وتم تدريس بعض أعماله بالمعهد الهولندي بالقاهرة.

غنى لـ "رضوان"، عدد من نجوم الغناء من بينهم محمد منير وأصالة وهاني عادل ووسط البلد وكايروكي وفيروز كراوية ومي كساب وديانا كرازون وشاندو وبدراوي.