"العيد فرحة".. الأغنية الأكثر بهجة صوتها حزين

أعوام تمر ولا تزال أغنية "أهلا بالعيد" الأغنية الأكثر تعبيرا عن بهجة العيد وفرحته، فرغم ما غني قبلها وما لا يزال يغنى بعدها إلا أن الشعور الذي يغمر من يسمعها في يوم العيد يجعله يعود طفلا مرة أخرى ويسأل مازحا عن "سعد نبيه" بحسب الأغنية "سعدنا بيها".

"العيد فرحة.. وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد"، هكذا تغني الفنانة صفاء أبو السعود بصوتها المبهج في كل عام، لكن السؤال هل لا تزال الأغنية التي عبرت عن الأعياد "فرحانة" مع العيد الذي تغني من أجله، في عام قبض قلب العالم بأنباء حزينة وتفشي الوباء ومنع المراسم الاحتفالية، ليأتي الحزن حتى على صاحبة الأغنية بوفاة زوجها.

حزن شخصي وحزن عالمي

وفي يوم الثلاثاء الماضي شيع جثمان الشيخ صالح كامل إلى مثواه الأخير بمقبرة المعلاة في مكة المكرمة، وذلك بعد انتهاء مراسم الصلاة عليه فى المسجد الحرام، الجنازة التي لم تحضرها أرملته صفاء أبو السعود لعدم وجود طائرات، نظرا لما يمر به العالم من ظروف استثنائية لمواجهة كورونا.

عيد دون احتفالات

"فرحة تجمع شمل قريب وبعيد"، هذا ما اعتدنا عليه وربما لم تعش الأجيال الحالية على اختلاف أعمارها ظرفا مشابها فلا صلاة عيد ولا لم شمل الأسرة ولا تنزه أو زيارات، عيد منزلي باقتدار، تحت وطأة الحظر الصحي في مواجهة كورونا.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن مناسبة عيد الفطر مرتبطة مع المصريين بالتجمعات والمناطق العامة، وهذه فرصة كبيرة لانتشار الفيروس، وحرصنا كحكومة أن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال العيد هدفها هو التقليل من انتشار الفيروس، وكذلك الفترة ما بعد عيد الفطر.

وأشار إلى أن إجازة العيد من الأحد إلى الثلاثاء ويتبقى في الأسبوع الأربعاء والخميس ونأخذ إجراء لأسبوع ولهذا كان توجه اللجنة وتم التوافق عليه اعتبارا من الأحد المقبل أول أيام العيد أي لمدة 6 أيام سيتم غلق كل المحال التجارية والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أنه سيتم حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء، بالإضافة إلى إيقاف المواصلات العامة.