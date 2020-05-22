صاحب هتاف "قالوا إيه": الناس سمعت الأغنية بشكل تاني بعد ماعرفوا القصة

"قالوا إيه" كانت كلمة السر والشرارة الأولى لتخليد اسم الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي ورفاقه من أبطال كمين مربع البرث، ممن نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن.

"قالوا إيه علينا دولا وقالو إيه.. منسي بقى اسمه الأسطورة من أسوان للمعمورة وقالوا إيه.. شبراوي وحسنين عرسان.. العسكري علي من الشجعان.." وإلى آخر كلمات الهتاف الشهير الذي جاب أنحاء محافظات مصر، وقرر وزير التربية والتعليم، تعميمه كهتاف ثابت في طابور المدارس، كما جاب البلاد العربية، واللجان الانتخابية وقت الانتخابات الماضية.

وتلاها هتاف "103 عايشين"، و"قلبي مولع قايد نار"، و"والله يارجال"، كل تلك الهتافات التي تحمل كلمات قوية حماسية لرجال الصاعقة المصرية، وتبين قوة وعزيمتهم وصلابتهم ضد أي عدوان وإرهاب ضد مصر، وتخلد أسماء الشهداء الأبطال ممن استشهدوا في سبيل الدفاع عن أرض مصر.

الناس باعتين ليا النهاردة بيقولو "إحنا كأننا بنسمعها لأول مرة"

وعلق الرائد بالمعاش محمد طارق الوديع، صاحب هتاف "قالوا إيه الشهير"، على حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" ومشاهد استشهاد أبطال كمين البرث قائلًا: "اللي عملوه النهاردة 30% من الواقع مراعاة لأسر الشهداء، ومشاعرهم لكن الواقع كان أعنف بكثير جدًا".

وعن ظهور هتافه "قالوا إيه" و"والله يارجال"، اليوم بنهاية المسلسل، وقبل بداية الحلقة قال "وديع": "قالوا إيه هو ده مكانها المناسب بلحظات الاستشهاد وأسمائهم وصورهم.. ده مكانها.. الناس باعتين ليا النهاردة بيقولو إحنا كأننا بنسمعها لأول مرة.. الناس فهمت هما ليه اتغنولهم قالوا إيه وأنه مكانش مجاملة ليهم الناس دي خاضت معركة كبيرة أوي".

واستكمل وديع: "قالوا وباقي الهتافات عملناها متفرقة، وعلى مسافات زمنية بعيدة وبينهم وبين بعض شهور، ولما يتجمعوا كلهم في حدث واحد معناه إننا كنا صح.. وإننا كنا نكتب عنهم وننشر وتتجمع في عمل واحد معناه إننا كنا صح وماشيين صح".

كنت موجوع وأنا شايف أفرولي بيحصل عليه الهجوم ده بالشكل ده

وكشف وديع أن حلقة اليوم عادت به لأيام صعبة جدًا جدًا، وقت فقدان الأبطال في 7 يوليو 2017، مكنتش باصص على الأفرول زي ما الناس باصة عليه.. أنا باصص على الأفرول اللي بلبسه.. في حتة جوايا بتقول إني واجبي كان أكون وسط الناس دي.. أفرولي بيحصل عليه الهجوم ده بالشكل ده.. مكاني كمقاتل هناك معاهم.. الناس دي أنا عارفهم وواكل معاهم عيش وملح وبينا سنين طويلة.. إني أتفرج عليهم بيقعوا واحد ورا التاني إحساس صعب أوي وأنت مكنتش معاهم اللحظات دي".

الشهيد البطل أحمد منسي، استشهد في معركة مربع البرث الشهيرة بسيناء، هو وعدد من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، بعد معركة شرسة مع العناصر التكفيرية، وكبد منسي وأبطال كتبيته العناصر التكفيرية خسائر فادحة، قبل استشهادهم.

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.