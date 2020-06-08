طلب إحاطة حول مساواة شهداء جيش مصر الأبيض في مواجهة كورونا

توجه الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بخالص العزاء لأسر الشهداء من جيش مصر الأبيض من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية.

وطالب "حساسين"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتحقيق مبدأ المساواة بين جميع شهداء جيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة وعلاج طبيعي ومختصي التحاليل والأشعة وأطقم التمرين، وجميع الأفراد العاملين بالمؤسسات والمستشفيات الصحية، مؤكدا أن هناك العشرات من شهداء الصيادلة بجميع المحافظات.

وقال النائب، إن الصيادلة يمثلون خط المواجهة الأول لمرضى فيروس كورونا من خلال تواجدهم في صيدلياتهم فى أنحاء الجمهورية والتعامل مع المترددين على الصيدلية، مطالبا بضرورة توفير أماكن لعزل الصيادلة المصابين بفيروس كورونا في ضوء مخاطبة نقابة الصيادلة لمجلس الوزراء لطلب تسهيل أماكن لعزل الصيادلة المصابين للحالات البسيطة والمتوسطة بأحد مباني المدن الجامعية سعة (100 سریر)، أو أي أماكن مناسبة، على أن تقوم النقابة بتجهيز المكان عن طريق جمع تبرعات من الصيادلة ومن صندوق النقابة، ومتابعة تلك الحالات تحت إشراف وزارة الصحة للتخفيف عن كاهل الدولة في تلك الأزمة.