أوجاع "كورونا": 3 شهداء لـ"الجيش الأبيض" في المنوفية وكفر الشيخ ودمياط.. وتسجيل 300 إصابة بالقليوبية وأسيوط

سقط 3 شهداء جدد من مقاتلى «الجيش الأبيض» فى محافظات المنوفية وكفر الشيخ ودمياط، خلال الساعات الـ24 الماضية، متأثرين بإصابتهم بفيروس «كورونا»، فى الوقت الذى كثفت فيه الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات من إجراءاتها للوقوف على الاستعدادات الجارية بكافة المستشفيات التى تقرر أن تفتح أبوابها لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، ضمن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً لمجابهة الفيروس المستجد «كوفيد-19»، على أن تقوم تلك المستشفيات بـ«فرز» المصابين، بحيث تخضع الحالات الخفيفة والمتوسطة للعزل المنزلى، بينما يتم تحويل الحالات الحرجة إلى أحد مستشفيات العزل.

ففى المنوفية، نعت نقابة الأطباء الفرعية شهيداً جديداً من «الجيش الأبيض»، وهو الدكتور عبدالعظيم أبوالحسن، استشارى المسالك البولية، الذى وافته المنية داخل مستشفى الباجور، نتيجة إصابته بفيروس «كورونا»، وقال نقيب أطباء المنوفية، الدكتور حسين ندا، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تجهيز جثمان الطبيب الراحل بمستشفى العزل، وتم دفنه فى مقابر أسرته بمركز منوف، وأضاف أنه كان يتميز بطيبة القلب وحسن الخلق.

وفى إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، قرر محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، وقف الإجازات لجميع العاملين بالقطاع الصحى لمدة شهرين، كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع أى مسئول بالمنظومة الصحية يثبت تقاعسه تجاه المرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، إلا أنه أكد، فى نفس الوقت، على تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية، باعتبارهم «خط الدفاع الأول» لتخطى هذه المرحلة و«العبور إلى بر الأمان».

وفى قرية «سنهور»، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، احتشد المئات من الأهالى أمام مقابر القرية، فى الساعات الأولى من صباح أمس، للمشاركة فى تشييع «ع. س»، 56 سنة، فنى معمل بمستشفى بلطيم، وأول «شهداء الجيش الأبيض» بين العاملين بالمستشفى، إلى مثواه الأخير، حيث وصل جثمانه فى سيارة إسعاف مجهزة، عقب تغسيله وتكفينه داخل المستشفى، وبمعرفة فريق الطب الوقائى، وأدى الحضور صلاة الجنازة عليه، مع الاحتفاظ بمسافات متباعدة بين المشيعين، وفقاً للإرشادات والتعليمات الوقائية، حفاظاً على سلامتهم وعلى الصحة العامة.

كما أدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الأزهر، فرع دمياط، صلاة الغائب على زميلهم الدكتور محمد عنتر، مدرس مساعد بقسم «الفارما»، والذى توفى أمس، بمستشفى جامعة الفيوم، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، وقال الدكتور السيد عبدالحميد، أستاذ الأشعة بمستشفى الأزهر الجامعى فى دمياط الجديدة، لـ«الوطن»، إن الطبيب الراحل من أبناء محافظة الفيوم، وتخرّج فى كلية الطب فى عام 2007، والتحق بالعمل فى الكلية قبل 11 سنة، وكان شبه مقيم بصفة دائمة فى دمياط، لظروف عمله.

وفى الإسكندرية، تفقد المحافظ، اللواء محمد الشريف، عدداً من المستشفيات التى تقرر أن تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس «كورونا»، بمختلف أنحاء المحافظة، للوقوف على مدى الاستعدادات والتجهيزات بكل مستشفى، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بالعمل على إزالة أى معوقات تحول دون توجه المواطنين إلى هذه المستشفيات.

وحرص محافظ الإسكندرية ونائبته، الدكتورة جاكلين عازر، على ارتداء «البدلة الواقية» وكافة أدوات الحماية الشخصية الأخرى، أثناء الجولة التفقدية، التى شملت مستشفى «الحميات»، خاصة بعد تسجيل إصابات بين عدد من كبار المسئولين فى ديوان عام المحافظة، بينهم نائب المحافظ، أحمد جمال، بالإضافة إلى اثنين من مستشارى المحافظ، وهما اللواء حمدى الحشاش، واللواء محمد سحلول، رئيس وحدة التدخل السريع.

خروج 14 حالة شفاء من مراكز العزل بقها وشبرا والأقصر والعريش

وفى الدقهلية، أعلن وكيل وزارة الصحة، الدكتور سعد مكى، عن تجهيز أماكن مخصصة لعزل وعلاج الأطقم الطبية بمستشفى صدر المنصورة، بسعة 30 سريراً، مجهزة بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، ووفق أعلى مستوى، من منطلق الحرص على سلامة الأطقم الطبية التى تقدم أعظم التضحيات خلال المرحلة الحالية، وقال، فى تصريحات صحفية أمس، إنه يتم تجهيز مكان مماثل بمستشفى المنصورة الدولى، بسعة 24 سريراً، سيكون جاهزاً بأفضل التجهيزات خلال أيام، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لغزل الأطقم الطبية المصابة بجميع المستشفيات العامة والمركزية.

شركات المياه تستقبل موظفيها بـ"ممرات للتعقيم".. ومصدر بمستشفى العريش: نتائج تحاليل 3 حالات تم احتجازها بالمستشفى "سلبية" ليتوقف عدد الحالات المسجلة فى شمال سيناء

وقرر محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، تشكيل لجنة، برئاسة نائبه الدكتور أحمد شعبان، تضم السكرتير العام اللواء حازم عزت، ووكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفى، ومدير منطقة التأمين الصحى الدكتور أحمد عمر، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الأمنية والرقابية، للمرور الميدانى على مستشفيات الفرز والعزل، واستهلت اللجنة جولتها أمس، بتفقد مستشفى التأمين الصحى «المبرة» بمدينة أسوان، لمراجعة منظومة العمل به، وضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة، عقب تحويله إلى مستشفى لاستقبال حالات العزل، بالإضافة إلى تفقد إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى، حرصاً على سلامة حالات الاشتباه والأطقم الطبية والفنية والإدارية.

وأثناء مرور اللجنة على قسم الغسيل الكلوى، تم التشديد على تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بضرورة وجود «ممر آمن» للمرضى، بعيداً عن أقسام وغرف الفرز والعزل الخاصة بمصابى «كورونا»، لتقليل احتمالات انتقال العدوى إليهم أثناء خضوعهم لجلسات العلاج، وفصل حالات «كورونا» فى الدور الأرضى، بعيداً عن المرضى غير المصابين، كما اطمأنت اللجنة على انتظام العمل بقسم الغسيل الكلوى، كما تفقّد أعضاء اللجنة الغرف المخصصة لعزل المصابين بفيروس «كورونا»، والتى تضم 23 حالة، ما بين اشتباه وإيجابى، وتمكنت اللجنة من إنهاء مشكلة نقص أسطوانات الأكسجين، من خلال التعاقد مع أحد مصانع التعبئة، كما شددت على ضرورة الإسراع فى تركيب شبكات الغاز لعدد من الغرف الإضافية، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، واستقبال عدد أكبر من المصابين.

وفى قنا، واصل نائب المحافظ، الدكتور حازم عمر، جولاته الميدانية على مختلف المستشفيات المخصصة لاستقبال وفرز الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس «كورونا» لليوم الثانى، حيث تفقّد مستشفى فرشوط المركزى، لمتابعة سير العمل به، والوقوف على توافر كافة المستلزمات الطبية ومتطلبات مكافحة العدوى، فى ظل استمرار المستشفى فى تقديم خدمات الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى استقبال حالات الطوارئ، كما تفقّد الوحدة الصحية بقرية «كوم البيجة»، بدائرة مركز فرشوط، والتى تعمل لـ24 ساعة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية.

وبينما كشفت الإحصاءات الرسمية لمديرية الصحة فى القليوبية عن تسجيل المحافظة 266 حالة إصابة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 114 حالة فى مركز بنها، فقد وجّه المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، بتشكيل لجان للمرور على كافة المستشفيات، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من استقبال جميع الحالات على مدار 24 ساعة، وذلك بعد إعلان المحافظة ضمن المحافظات الأعلى فى عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، فيما أعلنت مديرية الصحة عن خروج 9 حالات من المتعافين، منهم 4 حالات غادروا مستشفى قها المركزى، المخصص لعزل المصابين، بعد اكتمال شفائهم، و5 حالات من مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة.

كما أظهرت تقارير مديرية الصحة بأسيوط تسجيل 33 حالة إيجابية، من ضمنها 22 حالة بمدينة أسيوط، ولفت مصدر بالمديرية إلى أن أكثر المناطق تضرراً بفيروس «كورونا»، هى منطقة شرق أسيوط، وأكثر القرى التى ظهرت فيها حالات إصابة قرية «موشا»، التابعة لمركز أسيوط، بينما سجل مركز «الغنايم» أقل معدل إصابات على مستوى المحافظة، فيما أعلن محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، عن تشكيل لجان للمتابعة والمرور على المستشفيات ومخازن الأدوية، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة انتظام الأطقم الطبية والعمل بالمستشفيات، وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس «كورونا».

وسجلت الأقصر خروج 11 حالة شفاء، من بينها 7 حالات بمستشفى إسنا لعزل المصابين، جنوب المحافظة، جميعهم من كبار السن، ومنهم 4 متعافين كانوا يخضعون للعلاج فى غرف العناية المركزة، بالإضافة إلى خروج 4 حالات من مستشفى العديسات، بحسب ما أكد مدير المستشفى الدكتور أحمد فتحى، كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن وضع ممرات لتعقيم الموظفين والمترددين على الشركة عند بوابة الدخول، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وبينما أكد مصدر طبى بمستشفى العريش العام أن نتائج التحاليل الخاصة بـ3 حالات تم احتجازها بالمستشفى جاءت «سلبية»، ليتوقف عدد الحالات المؤكدة المسجلة فى شمال سيناء عند 6 حالات، تعافت حالتان منها، وتم تحويل حالتين إلى مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، وتخضع حالتان للعزل المنزلى.