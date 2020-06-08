رئيس "تعمير دمياط الجديدة" يتابع أعمال تنسيق 41 وحدة بالإسكان المميز

تفقد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال تنسيق الموقع لـ41 عمارة بمشروع الإسكان المميز غرب الحي الخامس بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه جرى تنفيذ العمارات بالكامل وإنهاء أعمال تنسيق الموقع المرافق، حيث جرى تركيب 4 أكشاك محولات بقدرة 1000 كيلو فولت وتربيط الكابلات واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض؛ لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات، حتى تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيجرى تسليم 20 عمارة بالمشروع للحاجزين في الفترة من 12 يوليو المقبل، وحتى نهاية شهر أغسطس، كما سيجرى طرح 21 عمارة للحجز قريبا.