أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:10 ص | الثلاثاء 09 يونيو 2020
ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 9 يونيو، والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل على النحو التالي:
الكوسة
وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.
الفلفل
وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 8 جنيهات.
الباذنجان
وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.
الجزر
وصل سعر الجزر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.
الليمون البلدي
تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 35 جنيهًا.
الثوم
بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.
البطاطس
تراوح سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 4 جنيهات.
الخيار
بلغ سعر كيلوجرام الخيار 4 جنيهات.
البامية
تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 18 إلى 25 جنيها.
الملوخية
وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.
الطماطم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3.5 إلى 7 جنيهات.
ورق العنب
بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.
البصل
بلغ سعر البصل الأحمر 5 جنيهات للكيلوجرام.
الفلفل الألوان
جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.