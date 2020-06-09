أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 9 يونيو، والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل على النحو التالي:

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 8 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 35 جنيهًا.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 4 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 4 جنيهات.

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 18 إلى 25 جنيها.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3.5 إلى 7 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 5 جنيهات للكيلوجرام.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.