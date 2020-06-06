أسعار الخضروات اليوم السبت 6-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، السبت 6 يونيو، والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل على النحو التالي:

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 5 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس من 3.5 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ15 جنيهًا.

البامية

تراوح سعر كيلوجرام البامية الخضراء بين 20 إلى 30 جنيها.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 35 إلى 40 جنيهًا.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 8 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 8 جنيهات.