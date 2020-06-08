بعد 20 عاما من عرضه.. مخرج "أرض الخوف": علامة مضيئة في مسيرة أحمد زكي

يعد فيلم "أرض الخوف" من العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية، وقد عرض الفيلم منذ 20 عاما، بطولة الفنان أحمد زكي، وتأليف وإخراج داوود عبدالسيد.

وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا ما زال مستمرا حتى الآن، كما فاز المخرج الكبير داود عبدالسيد، بجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل سيناريو، بمهرجان القاهرة السينمائي عام 1999.

واعتمد فيلم "أرض الخوف" على نظرة فلسفية في إطار سينما الحركة "الأكشن" التي يفضلها الجمهور بكل أنحاء العالم، فقد سرد قصة ضابط شرطة يدعى "يحيى" وهو شخص مثالي بدرجة كبيرة وناجح في عمله حتى يسند له جهاز الشرطة، مهمة أن يصبح فاسدًا وينضم لعالم تجارة المخدارت والذي تتشعب منه عوالم أخرى لمختلف أنواع الجرائم، وأطلق على مهمته تلك اسم مهمة "أرض الخوف".

ويعيش بالفعل "يحيى" لسنوات كتاجر مخدرات، ولكنه بعد ذلك يكتشف أن الضباط الذين وضعوه في هذه المهمة، منهم من استقال ومنهم من مات، ليصبح "يحيى" بالفعل تاجر مخدرات ولكن بداخله ضابط، وبشكل فلسفي يقدم "داوود" تساؤلات وصراع الإنسان مع نفسه وبين الخير والشر والمبادئ.

وقد أدى الفنان الراحل أحمد زكي، شخصية الضابط "يحيي" ببراعة شديدة، وقال المخرج داوود عبدالسيد، إن تعاونه مع أحمد زكي، في هذا الفيلم، كان تعاونا مثمرا.

وأضاف "داوود" لـ"الوطن"، أنه يعتبر فيلم "أرض الخوف" من أهم العلامات المضيئة في مسيرة الفنان أحمد زكي.

وعن إعجاب الشباب بالفيلم ومشاهدتهم له حتى الآن، أوضح "داوود" أن كل فيلم أخرجه يكون له جمهور مختلف، وأن جيل الشباب الحالي، جيل ذو ثقافة وذواق، وأن الشباب مهتم بهذا النوع من السينما، ولا يبحث عن التسلية الرخيصة.