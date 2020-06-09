في ذكرى وفاته.. 4 أعمال لـ"عبدالله محمود" ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

في العقد الرابع، وفي ريعان شبابه، رحل الفنان الشاب عبدالله محمود، في مثل هذا اليوم 9 يونية من عام 2005، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.

عشق عبدالله محمود، الفن منذ نعومة أظافره، وظهرت موهبته خلال مشاركته في الأعمال المسرحية بالمدرسة، التي أهلته لأن يكون أحد نجوم برامج الأطفال منذ صغره، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته مع مسلسل البوسطجي، ليصبح بعدها أحد نجوم الدراما التليفزيونية، منها ذئاب الجبل، الوتد، عصفور النار، بعد الطوفان، وادي فيران.

وفي السينما، قدم الفنان عبدالله محمود، عددًا من الأفلام، منها مواطن مصري مع الفنان عمر الشريف، طالع النخل، عفاريت الأسفلت، المصير، الطريق إلى إيلات، شمس الزناتي، وأخرها واحد كابتشينو، وهو من إنتاجه، ولكن رحل قبل أن يرى هذا الفيلم النور.

وفي ذكرى رحيل عبدالله محمود، ترصد "الوطن"، الأفلام الأربعة التي شارك فيها ودخلت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

إسكندرية ليه

مع المخرج يوسف شاهين، عام 1979، شارك عبدالله محمود في فيلم اسكندرية ليه، مع نجلاء فتحي، فريد شوقي، أحمد زكي، عزت العلايلي، محسن محي الدين.

ويتطرق فيلم اسكندرية ليه، الذي حصد العديد من الجوائز، إلى ما كان يحدث خلال فترة الحرب العالمية الثانية التي اضطربت فيها الأحوال، وبين عشق أحدهم التمثيل، وهو الشاب يحيى الذي يريد السفر للخارج للدراسة رغم الظروف الصعبة، وظهور قصص تكشف الأوضاع وما كان يحدث وقتها.

حدوتة مصرية

عام 1982، استكمل المخرج يوسف شاهين، حكاية الشاب يحيى، العاشق للتمثيل، من خلال فيلم حدوتة مصرية، والذي شارك فيه عبدالله محمود، مع نور الشريف، سهير البابلي، يسرا، محسن محي الدين.

ويحكي الفيلم، حدوتة "يحيى" المخرج، الذي يتعرض لأزمة صحية تتطلب إجراء جراحة عاجلة، وخلال رحلته العلاجية، تجري وقائع تخيلية لمحاكمته، ويظهر خلالها ذكرياته وحياته مع أسرته وزوجته، وبدايته في عالم السينما.

سواق الأوتوبيس

ومع المخرج عاطف الطيب، شارك عبدالله محمود، في فيلم سواق الأوتوبيس، عام 1983، أمام نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي.

ويحكي الفيلم، الذي حصد عدة جوائز دولية، حكاية السائق حسن، الذي يعاني من من سوء الأحوال المادية، ويضطر للعمل على سيارة أجرة كعمل إضافي، ويتولى مشاكل أسرته بعد أن يعلن والده صاحب ورشة الأخشاب إفلاسه، فضلًا عن ديونه، ولا يجد "حسن" أحد من أشقاءه بجواره، ليصارع الأزمات بمفرده وسط ضغوط زوجته التي تسعى للحصول على حياة أفضل.

الطوق والأسورة

ومع المخرج خيري بشارة، شارك عبدالله محمود، في فيلم الطوق والأسورة عام 1986، أمام شريهان، عبلة كامل، عزت العلايلي، أحمد عبدالعزيز.

ويتناول الفيلم، ما تتعرض له الإناث من ظلم وحياة بائسة في أقصى الصعيد، وظلم المجتمع لهن.