من سوريا إلى ليبيا.. فصيل السلطان "ذراع إرهابية" للاستخبارات التركية

يواصل النظام التركي التصعيد في تدخلاته الخارجية، فبينما يتوغل الاحتلال التركي في سوريا، يتجه لإيجاد موضع قدم في ليبيا سعيا لتعزيز نفوذه في المنطقة، عبر نشر الفصائل المتطرفة التي ساعدته من قبل في انتهاك الأراضي السورية.

ونقلت صحيفة "العنوان" الليبية، اليوم، عن الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندزي سنيل، قولها إنّ "فصيل السلطان مراد المدعوم من تركيا ينتشرون بكثرة في ليبيا وينهبونها كما فعلوا في سوريا"، وأوضحت في تغريدة لها عبر تويتر، أنّه حال السماح لفصيل السلطان مراد بالتجول بين المدنيين، سينهبونهم كما فعلوا في سوريا، مؤكدة أنّه ستحدث أفعال أكثر مما حدث في سوريا.

وفي ذات السياق، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، العثور على جثة فتاة كُردية من أبناء قرية "درويش" في ريف عفرين شمال غرب حلب، مؤكدًا أنّ الفتاة قتلت بعد فقدان الاتصال بها قبل فترة، وتم العثور على جثمانها أمس، وهي مقتولة في قرية الفيرزية قرب مدينة أعزاز شمال حلب.

وكان المرصد السوري أشار في وقت سابق إلى أنّ عنصر من فصيل "السلطان مراد" ذو السمعة السيئة، أقدم على اختطاف فتاة من مدينة عفرين، بعد أن رفضت الزواج منه، ووفقا لمصادر المرصد السوري، أقدم العنصر المسلح على اغتصاب الفتاة تحت تهديد السلاح، وإجبارها على الزواج منه.

وأفاد مصدر عسكري لموقع "تموز" الإخباري، بأنّ فصيل "السلطان مراد" تأسس بطلب من الاستخبارات التركية لغاية حماية حقوق التركمان في سوريا، وشارك في معظم المعارك ضد المقاتلين الأكراد، وغاب عن جبهات الجيش السوري، ويعتبر "السلطان مراد" أبرز الفصائل المهيمنة في سوريا نظرًا لتلقيها الدعم من الجيش التركي، بينهم مقاتلين أغلبهم من العرب لكن القيادة تركمانية ويتواجدون في المناطق الخاضعة لسيطرة "الاحتلال التركي" في ريف حلب الشمالي والشمال الغربي.

وأضاف المصدر أنّ الفصيل مر بعدة مراحل، ظهرت في بداية الصراع السوري على شكل كتيبة تضم عشرات المسلحين ضمن صفوفها، لتتطور في شهر مارس 2013 وتعلن نفسها لواء بعد اندماجها مع عدة فصائل أخرى وهي "لواء السلطان محمد فاتح"، لواء الشهيد "زكي تركماني"و "لواء أشبال العقيدة"، ثم إلى تشكيل فرقة السلطان مراد في 2015 بعد اندماجها ضمن هيكلية عسكرية موحدة تضم (لواء شهداء التركمان- لواء الأول مشاة – لواء الثاني مشاة- لواء المهام الخاصة – لواء اليرموك).