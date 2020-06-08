آبي: قلقون للغاية إزاء الوضع في هونج كونج

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن بلاده تتابع الوضع في هونج كونج بقلق بالغ بعد أن سنت بكين قانونا أمنيا جديدا للمدينة، وشدد على أهمية الخطوات التي تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

واوضح آبي في كلمة للبرلمان، اليوم، إن طوكيو قلقة للغاية، مضيفا: "هونج كونج شريك مهم جدا من حيث العلاقات الاقتصادية الوثيقة والعلاقات الإنسانية، ومن الضروري دعم النظام الأصلي دولة واحدة ونظامان، وأن تسير الأمور بشكل مستقر وديمقراطي".

وجاءت تصريحات آبي، بعد تقرير لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أمس الأحد نقلا عن مسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى قولهم، إن اليابان قررت عدم الانضمام إلى هذه الدول في إصدار بيان يوبخ الصين على القانون الجديد الذي قد يهدد الحكم الذاتي والحريات التي تتمتع بها هونج كونج.

وكانت اليابان عبرت عن قلقها بشأن تحرك بكين في بيان صدر في 28 مايو، وهو اليوم الذي أقرت فيه الصين القانون، واستدعت السفير الصيني لتنقل إليه وجهة نظرها