جونسون يهدد بمنح ملايين من سكان هونج كونج جوازات سفر بريطانية

هدد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمنح جوازات سفر والجنسية البريطانية للملايين من سكان منطقة هونج كونج، إذا أصرت الصين على فرض قانونها حول الأمن القومي على المنطقة.

وكتب جونسون في مقال نشر في صحيفتي "تايمز" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، أنّ "جزء من سكان هونج كونج يخشون أن يكون أسلوب حياتهم، الذي تعهدت الصين بالإبقاء عليه، مهددا".

وأكد أنّه "إذا مضت الصين قدما وأعطت مبررا لهذه المخاوف، فلا يمكن لبريطانيا بملء ضميرها، أن تتجاهل الأمر وتتجاوزه، بالعكس سنحترم واجباتنا وسنقدم خيارا بديلا"، وفقا لقناة "روسيا اليوم"

وقال جونسون إنّ نحو 350 ألف شخص في هونج كونج يحملون حاليا جواز السفر البريطاني الذي يسمح بدخول المملكة المتحدة دون تأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وأضاف أنّ 2.5 مليون شخص آخرين من سكان هونج كونج مؤهلون للتقدم بطلبات للحصول على جواز السفر البريطاني.

وينص قانون الأمن القومي، الذي أقره مجلس النواب الصيني، بعد موجة من الاحتجاجات في هونج كونج، على فرض عقوبات على النشاطات الانفصالية والإرهابية والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.