بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.. إجراء 30 جراحة قلب مفتوح لمرضى بالبحيرة

صرح عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، أن الجمعية تقوم بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب، وذلك بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطرة العلاجية، وذلك بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء 30 جراحة قلب مفتوح بمركز البحيرة بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، تكلفة العملية الواحده 38 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيند والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.