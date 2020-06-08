الهجرة: الكويت من أكثر الدول المطالبة بإعادة المصريين إلى بلادهم

قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة، إن الوزارة تعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج وفق لجنة يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تنعقد بشكل مستمر لمتابعه كافة التطورات واتخاذ الترتيبات اللوجيستية مع تنسيق حركة الطيران لاسعادتهم: "الناس لازم تعذرنا شوية".

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنه وبالنسبة للعالقين بالخارج فقد مروا بمراحل مختلفة تمثلت في البداية بعزلهم بأماكن مخصصة بالعزل، وحاليا تم اتباع نهج جديد ينص على عزلهم بمنازلهم حال ثبت إصابه أحدهم بالفيروس، موضحا أن الحكومة حاليا تدرس إعادة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل تدريجي مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية المشدده وذلك لوجود تهيئة عبر استعادة السياحة الخارجية بشكل تدريجي مع بداية فصل الصيف والعطلة الصيفية.

وأكد أن الحكومة تعمل على دراسة كافة الاحتمالات قبل اتخاذ أي قرار تجنبا لعدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مشيرا إلى أن أحد المشاكل المتخصصه بالعالقين بالخارج هو وجود مصريين بسطاء عاملين بدولة لبنان لا يستطيعوا تحمل كلفة تذكرة العودة وقد تم اتخاذ لمساعدتهم وعودتهم إلى مصر مرة أخرى على نفقة الدولة.

وتابع: "أكثر الدول اللي طلبت بإعادة المصريين إلى بلادهم كانت الكويت بسبب انتهاء عقود العمل الخاصة بهم، ووصل عددهم لـ4 آلاف مصري، وتم التنسيق مع مختلف الهيئات لإعادتهم وتوفير مدن جامعية كعزل صحي لهم".