أطباء الخير يتبرعون لتحويل مستشفى الخانكة إلى عزل صحي

في لفتة إنسانية وبطولة جديدة للجيش الأبيض تبرع الأطباء بمستشفى الخانكة المركزي بعدد من الأجهزة الطبيية لإسعاف مرضى فيروس كورونا في المنازل بسبب عدم وجود مستشفى للعزل لاستقبال مرضى المركز والمدينة.

وطالب الأطباء بتحويل مستشفى الخانكة المركزى الكائن مؤقتاً بمنطقة أبوزعبل البلد بأن يكون مستشفى عزل لحالات كورونا الإيجابية والموافقة على إجراء مسحات للمرضى المترددين والمشتبه فيهم .

وناشد الأطباء اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تحويل مستشفى الخانكة المركزى الكائن مؤقتاً بمنطقة أبوزعبل البلد بأن يكون مستشفى عزل لحالات كورونا الإيجابية والموافقة على إجراء مسحات للمرضى المترددين والمشتبه فيهم.

وتقدم الأطباء عبد الرحمن حسن محمد باطه وعماد إبراهيم حمودة ووفاء رمضان عبد الرازق ورحاب عامر فتح الله بطلب للمحافظ أوضحوا به إمكانات المستشفى "استقبال وطوارئ - وبها جهاز أشعة x-ray ومعمل وبه جهاز غازات بالدم".

كما يوجد رعاية بها 4 أجهزة تنفس صناعى غير مستغل و15 سرير إقامة و 4 أدوار بمبنى العيادات الخارجية.

وأوضح الدكتور عماد حمودة رئيس قسم الجراحة بالمستشفى وأحد الأطباء المتطوعين، أنه يوجد فريق طبى كامل من الأطباء والتمريض مستعد للعمل بمستشفى العزل نظراً لنقل كل العيادات الخارجية خارج مبنى المستشفى فى الوحدات الصحية.

وأكمل حمودة أن أهالى مركز الخانكة وأبوزعبل قاموا بإعداد كل المستلزمات اللازمة للطاقم الطبى "فيس شيلد وجوانات وغطاء رأس وكل ما يلزم لحماية الطاقم الطبى".

ومن جانبه، وعد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتلبية رغبة الأهالي والأطباء، مشيرا إلى أنه أعطى أوامره لمسؤولي "الصحة" بالقليويية بالبدء في إجراءات تحويل المستشفى لعزل مصابي كورونا.