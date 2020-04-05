خبيرة صحة نفسية تشرح كيفية التغلب على المخاوف من فيروس كورنا

حذرت رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف، من الخوف السلبي من فيروس كورونا.

وقالت الجندي، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا، أمر إيجابي طالما ساعد ذلك على الحرص، وأيَضا على اتباع الاجراءات الوقائية، مشيرة إلى أن المشكلة هي تحول هذا الخوف لخوف مرضي.

وأوضحت الجندي، أن الخوف المرضي له أعراض، منها أن تغلق على نفسك، ولا تتعامل مع أحد، وأن ترى كوابيس أثناء نومك.

ونصحت الجندي، بالاستمتاع بالنعم التي أنعم الله بها علينا، كما نصحت بمتابعة الأخبار الإيجابية، وعدم متابعة الأخبار السلبية، خاصة في فترة ما قبل النوم.

ونصحت أيضًا، بالتوقع بأن يزيل الله هذه الغمة قريبًا، والإكثار من ترديد "اللهم لا اعتراض"، مع النظر إلى النعم الموجودة لدينا، مشيرة إلى أن هذا الوقت، هو وقت الإنسانيات والتواصل الإنساني مع من كنا لا نتواصل معهم.

وأثنت الجندي، على الفيديوهات الكوميدية، لافتة إلى أنها إحدى طرق عبور الأزمات، في الطب النفسي.