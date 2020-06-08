كريم السقا: السيسي مهتم بالشباب من قبل ما يبقى رئيس

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي وأحد مشاركي مؤتمر الشباب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا للشباب منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية، حتى باتت مصر تشهد استقرارا بمختلف المجالات بعد حل مشكلات الشباب من قبل الدولة.

وأضاف "السقا" خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشباب كانوا يعانون من وجود فجوة بينهم وبين المسؤولين في المجتمع المصري قبل عام 2014، حيث كان يطلق عليهم من قبل عدد كبير من السياسين بـ"مين ابن امبارح ده"، موضحا أن مؤتمرات الشباب التي كانت تتم من قبل خلال السنوات الماضية قد عملت على تقريب وجهات النظر بين الشباب والمسؤولين والرئيس.

وأكد أن الرئيس السيسي قد أعطى الأولوية للشباب بأشياء كثيرة وذلك لسعيه وقبل وصوله إلى هذا المنصب بتعزيز دور الشباب والاستفاده منهم ومن قدراتهم: "الرئيس السيسي قبل ما يبقى رئيس كان مهتم بالشباب".