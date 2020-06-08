خبير اقتصادي: البناء والاكتشافات البترولية سبل تحقيق النمو الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى أبوزيد الخبير الاقتصادى، إن قطاع الاستكشافات البترولية والتشييد والبناء هما أكثر القطاعات التي تعول عليها الحكومة الكثير في تنمية المعدلات وتحقيق النمو الاقتصادى.

وأضاف "أبوزيد" ، خلال تقرير ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن مجال الاستكشافات البترولية قد ضخ مؤخرا 432 مليار دولار عبر عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، موضحا أن قطاع التشييد ترتبط به صناعة الحديد والصلب والأسمنت والمعدات الأخرى المستخدمة لتنفيذ المشروعات القومية.

من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسى الخبير الاقتصادى، إن مصر ولسنوات عدة عانت من نقص بمجالات الطاقة ولفترات طويلة، وهي فترة لم ينسها المواطنون حتى الوقت الراهن.

وأكد أنه ومع المشروعات القومية التي قامت بها مصر فقد أصبحت حاليا تمتلك فائضا بمجال الكهرباء، حتى تم الالتفات لتصديره خارجيا.