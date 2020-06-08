الجيش الوطني الليبي: إسقاط طائرة مسيرة تركية غرب مدينة سرت

أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية في منطقة وادي جارف غرب مدينة سرت، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أعلن في وقت سابق، إسقاط نحو 94 طائرة مسيرة تركية خلال الفترة الماضية، بينها 4 من نوع "العنقاء".

وقال لمحجوب: "تطوير القدرات الجوية للجيش الأيام الماضية كان له نتائج دقيقة على الأرض"، موضحا أنّ رحلات نقل المرتزقة من خلال تركيا إلى ليبيا مستمرة، إذ جرى استهداف أكثر من تمركز للميليشات والمرتزقة في محيط طرابلس وغريان، ونجحت القوات المسلحة في القبض على الكثير من قيادات داعش خلال الفترة الماضية".