روسيا تجدد دعمها للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا

جددت روسيا، دعمها للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس الأحد من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى إطلاق العملية السياسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد في جدول أعمال الرئيس فلاديمير بوتين أي خطط لعقد لقاءات مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وأضاف بيسكوف: "اليوم، لا توجد لقاءات مخطط لها في الكرملين مع السراج"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت بعض وسائل الإعلام العربية، نقلا عن مصادرها، أن السراج يعتزم زيارة موسكو بعد زيارته إلى تركيا.