"ضربتها بالسكين عشان لسانها طويل".. اعتراف شاب بطعن زوجته بالمنوفية

"ضربتها بالسكين عشان إنسانة زنانة وطلباتها كتير، وكمان لسانها طويل".. تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب بطعن زوجته بالسكين، خلال مشادة كلامية جمعتهما، داخل منزل الزوجية في المنوفية، خلال اعترافه بتفاصيل الجريمة، بعد القبض عليه من المباحث، بعد ساعات من الحادث.

وقررت النيابة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في القتل، بعدما اعترف بتفاصيل جريمته، مدعيًا أن زوجته كانت سببًا في خروجه عن توازنه، وأمسك سكينًا وطعنها في بطنها، لكن سرعة تدخل الجيران بنقلها إلى المستشفى، ساهم في تقليل نسبة الخطورة على حياتها، وتم احتجازها داخل غرفة الرعاية المركزة، وأجريت لها عدة عمليات جراحية، حتى استقرت حالتها الصحية.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السادات، من إلقاء القبض على عامل طعن زوجته بسكين، بسبب الخلافات الأسرية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى السادات العام، المدعوة "حنان. م" 32 عاما ربة منزل، وبها عدة طعنات نافذة وتعاني من نزيف حاد، وتم إسعافها وعمل اللازم لها.

وبالانتقال الفوري والفحص وسؤالها، اتهمت زوجها "جمال. ع" 41 عاما، عامل، بالتعدي عليها بسكين، وطعنها بعد مشادة كلامية بينهما، بسبب الخلافات الأسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة.