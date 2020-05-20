مروان يقتل زوجته ضمن أحداث الحلقة 26 من مسلسل خيانة عهد

بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل خيانة عهد بظهور نادية "عبير صبري" وهي تحضر نفسها للقاء زوجها مروان "خالد سرحان"، الذي وعدها بإصلاح علاقتهما من جديد، ولكنه أدهشها بكشفه كذبها وخيانتها له عن طريق الفيديو الذي يتواجد معه، وقتلها عن عمد.

وصورت شيرين "جومانا مراد" مشهد قتله لها على الهاتف وأرسلته لعهد "يسرا" في نفس اللحظة، وتبين أن مروان جعل جريمة القتل تظهر كأنها عملية سرقة طبيعية، وانهارت سارة بعد معرفتها خبر وفاة والدتها على عكس شقيقها الذي لم يشعر بالحزن على فراق والدته.

وظهر مروان في حالة انهيار على زوجته خلال تشييع جثمانها.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.