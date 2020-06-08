غدا.. "الأورمان" تسلم 5 شيكات لإتمام زواج 5 يتيمات ببني سويف

تسلم جمعية الأورمان، غدا الثلاثاء، 5 شيكات للعرائس اليتيمات غير القادرات، و23 سماعة أذن لضعاف السمع، فضلًا عن تسليم كشك شامل البضاعة والكهرباء، بحضور محافظ بني سويف، وعدد من قيادات الجمعية.

وأكد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان، تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق.

وأشار "فؤاد" إلى أن الجمعية، تستكمل دعم زواج الفتيات اليتيمات، وأنها تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأوضح أن المشروع الخيري الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت "الأورمان" في تنفيذه منذ سنوات في محافظة بني سويف، حيث نجحت حتى الآن، في دعم إتمام زفاف 1762 فتاة يتيمة، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعي في مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.