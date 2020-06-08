عاجل.. حصيلة الإصابات بكورونا في قطر تتجاوز الـ70 ألفا

أعلنت قطر، اليوم، تسجيل ثلاث وفيات و1368 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليتجاوز إجمالي الإصابات 70 ألفا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 57 حالة وفاة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة لثلاثة أشخاص كانوا يتلقون الرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة.

وأضافت الوزارة القطرية، أن 1368 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد سجلت اليوم ليصل عدد الإصابات إلى 70158 حالة مؤكدة، والحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

وأوضحت الصحة القطرية، أن حالات الشفاء بلغت اليوم 1597 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 45935 حالة.