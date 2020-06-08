نواب يوجهون التحية للرئيس السيسى في ذكرى أداء اليمين الدستوري

حرص عدد من نواب البرلمان على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى أداء اليمين الدستورية رئيسا لمصر.
جاء ذلك، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
قال النائب محمد أبو العينين: هذا اليوم التاريخي الذي أقسم فيه الرئيس السيسي، والذي أظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمينا على المسئولية، وهنيئا لنا الإنجازات التي تحققت.
وأكد النائب، أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين.
ووصفت النائبة جهاد محمود، عضو المجلس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأسطورة التي لن تتكرر.