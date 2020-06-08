نواب يوجهون التحية للرئيس السيسى في ذكرى أداء اليمين الدستوري

حرص عدد من نواب البرلمان على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى أداء اليمين الدستورية رئيسا لمصر.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

قال النائب محمد أبو العينين: هذا اليوم التاريخي الذي أقسم فيه الرئيس السيسي، والذي أظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمينا على المسئولية، وهنيئا لنا الإنجازات التي تحققت.

وأكد النائب، أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين.

ووصفت النائبة جهاد محمود، عضو المجلس، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأسطورة التي لن تتكرر.