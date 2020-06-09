"أميك" يصدر الحصة التسويقية لـ 12 شركة مصنعة على رأسهم "شيفروليه"

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، تقرير معدل الحصص التسويقية، لأكثر من 12 شركة مصنعة للسيارات، خلال الـ4 أشهر الأولى من بداية العام الجاري 2020، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير، احتلت شركة "شيفروليه" المركز الأول في القائمة، حيث سجلت نسبة ارتفاع في الحصة التسويقية خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2020، بمعدل 12006 وحدة، مقارنة بنفس المدة من عام 2019، حيث سجلت 11600 وحدة.

وجاءت في المرتبة الثانية شركة "تويوتا" حيث سجلت خلال المدة المحددة 8174 وحدة، مقارنة بنفس المدة من عام 2019 حيث سجلت 4718، وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة "نيسان"، التي انخفض معدلها خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2020، حيث سجلت 5622 وحدة، مقارنة بنفس المدة من عام 2019، التي سجلت خلالها 5856 وحدة.