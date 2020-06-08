"الحرية": ندعم القيادة السياسية في اتخاذ إجراءات حماية الأمن القومي

أكد حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور حسب الله، دعمه ومساندته القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التعاطي مع كافة الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي.

وقال رامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إنه على الرغم الاستفزاز المستمر والتحركات غير المحسوبة والتوجيه الخاطئي لأطراف ليبية، لما هو في عكس مصلحة الشعب الليبي، حرصت الدولة المصرية ممثلة في قيادة سياسية حكيمة ومؤسسات وطنية متزنة وتعي وتقدر التحديات التي يحاول البعض فرضها علي الوضع الراهن بالمنطقة علي التعاطي بكل حرص وتقدير للصالح العام الليبي وأمن وسلامة واستقرار الأمة الليبية.

وأضاف زهدي، في بيان، أن الحزب يدعم ويساند شعبيا وبرلمانيا القيادة السياسية المصرية في اتخاذ ماتراه من إجراءات وتحركات لحماية الأمن القومي المصري واتصاله بالشأن الليبي بشكل مباشر، باعتبار مصر دولة جوار للدولة الليبية، ودولة ذات تأثير ودور محوري مؤثر بالمنطقة، والإقليم العربي والشرق أوسطي والقارة الإفريقية.