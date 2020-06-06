رمزي رميح: التاريخ يعيد نفسه.. مصر تضع أول لبنة لإنهاء أزمة ليبيا

قال مستشار المنظمة الليبية للأمن والدراسات رمزي رميح، إن مصر تواصلت مع الدول الكبرى، قبل طرح مبادرة الرئيس السيسي، وقبلتها، ويدل على ذلك وجود سفراء 22 دولة في قصر الاتحادية اليوم، من ضمنهم روسيا، أمريكا، فرنسا، والإمارات، وهي دول مؤثرة في الأزمة الليبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "أكدت دائمًا على الدور المصري في الأزمة الليبية، والقاهرة كانت سباقة في أربعينيات القرن الماضي، في الأزمات الليبية، والتاريخ يعيد نفسه، قام السيسي، بدعوة الرجلين الشرعيين في ليبيا، ووضعوا لبنة لإنهاء الأزمة".

وتابع بأن هذه اللبنة هي عبارة عن خطين متوازيين، عسكريا وسياسيًا، حيث نصت المبادرة على ضرورة حل الميليشيات، مشددًا على أنه لا يمكن الوصول إلى استفتاءعلى الدستور أو حل سياسي في وجود هذه الميليشيات.