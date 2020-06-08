طلب إحاطة بشأن "عمليات نصب صفحات التواصل" بدعوى علاج كورونا

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عمليات نصب تمارسها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي إيجاد علاج لفيروس كورونا، دون تحرك الأجهزة المعنية

وأكدت النائبة، أن الأيام الماضية، شهدت انتشارا متزايدا لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحاول إيهام المواطنين بامتلاكها علاجات لفيروس كورونا، بما يمثل عملية غش تجاري واضحة ونصب على المواطنين.

وأضافت: تدعي هذه الصفحات، إمكانيات العلاج بالأعشاب والطب البديل والطب النبوي، وغيرها من المسميات بدعوى الوقاية مرة، والعلاج مرة أخرى، من فيروس كورونا المُستجد «كوفيد- 19».

وأكدت أنه مع الأزمة الحالية، ولقلة وعي المواطنين، انساق بعضهم خلف تلك الصفحات، لتحصين نفسه من الإصابة، بتناول الأعشاب التى تُعلن عنها، في حين حذر المتخصصون منها، واعتبروها مُجرد نوع من الاحتيال والنصب الذى قد يؤدى إلى نتائج كارثية.

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة هذه الصفحات والقائمين عليها، وكذلك محلات العطارة التي تسوق لهذا الأمر أيضا، نظرا لخطورة ما يتم ترويجه على صحة المواطنين من ناحية، وتضمنه عملية نصب واضحة على المواطنين.

كما طالبت بتكثيف الحملات الموجهة للمواطنين ضد هذا الأمر، حتى يتم تحصينهم ضد هذه الدعاية والصفحات.