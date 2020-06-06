طلب إحاطة عن تحويل مستشفى تجميل بجاردن ستي لعزل كورونا: "ألصحة" لا تعلم

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تحويل مستشفى تجميل بعمارة بحي جاردن ستي، لعزل صحي، دون علم وزارة الصحة.

وأوضحت يوسف، في طلبها، أن سكان إحدى العمارات بجاردن ستي، فوجئوا بتحويل مستشفى تجميل بعمارتهم، تشتمل على شقتين بالدور الأرضي، لمستشفى عزل صحي، واستقبال حالات فيروس كورونا، دون علم وزارة الصحة، أو إبلاغ السكان لكي يجري اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.

وأشارت إلى أنه جرى استقبال حالات إصابة عدة داخل العمارة، ودخول المصابين من نفس مدخل السكان، دون اتخاذ أي من الإجراءات الاحترازية، مما يشكل خطورة على حياة السكان نتيجة تعرضهم باستمرار لحالات مصابة ومشتبه بإصابتها.

وتابعت: "ولم تتخذ إدارة المستشفى، الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث يجري إلقاء المخلفات الطبية من كمامات وقفازات في مناور العمارة، وداخل المدخل، وإهمال شديد من قبل الأطقم الطبية التي تعمل داخل المستشفى في الحفاظ على نظافة المكان".

ولفتت إلى أن المستشفى سجل أكثر من 3 حالات وفاة نتيجة إصابة بالفيروس، دون علم وزارة الصحة، فالسكان يحاولون الوصول لمدير المستشفى، ولكنهم لم يتمكنوا.

وأضافت: "حاول سكان العمارة تقديم بلاغ في قسم قصر النيل، لإبلاغ وزارة الصحة، لسؤال المستشفى عن امتلاكها ترخيص بهذا الأمر، وهل لدى وزارة الصحة علم بذلك، خاصة وأن هناك حالات وفاة تحدث داخل المستشفى".

وطالبت بالتحرك السريع تجاه هذه العمارة، وتفتيش المستشفى والاطلاع على أوراقها، وغلقها سريعا حتى لا تؤثر على صحة السكان، ولعدم إصابتهم نتيجة مخالطتهم المباشرة بالمرضى في الصعود والهبوط.

كما طالبت باصدار قرار بعدم تحويل أي مستشفى لعزل صحي بدون دراسة وافية عن السكان المحيطين بها، وعدم السماح بتحويل مستشفى تعمل في عمارة سكانية حفاظا على أرواح السكان، في ظل تعرضهم لمشاهد ذعر وقلق من الحالات التي تستقبلها المستشفيات.