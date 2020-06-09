للحفاظ على التفاهم بينك وزوجك.. "مودة" ينظم تدريبا إلكترونيا للمتزوجين

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، كما توجهت جميع مؤسسات وهيئات الدولة إلى إجراء جميع الخدمات التي تتيحها إلكترونيا.

وفي هذا الإطار، أطلق مشروع "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عدد من التدريبات الإلكترونية للحفاظ على التفاهم بين الزوجين، ويتم تنفيذ 30 تدريباً على مدار شهر يونية عبر شبكة الإنترنت، ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل المحتوى التدريبي وكيفية التسجيل به، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي عبى موقع فيس بوك، كالتالي:

- أساسيات الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.

-الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة.

- الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج.

وعلى الراغبين في التقديم للتدريبات الإلكترونية لمشروع "موده" التسجيل من هنـــا.