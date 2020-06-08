الصندوق السيادي: مسح كامل لمنطقة وسط البلد.. وإعادة تخيل لها مع شركاء التنمية

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق يسعى لاستغلال الأصول غير المستغلة بمنطقة وسط البلد، واستغلال المباني الحكومية لدواوين الوزارات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم عبر تقنية "زوم"، أن الصندوق يعمل حاليا على مسح كامل للأصول غير المستغلة بوسط البلد، وأنه يتم الاستعانة بمكاتب محلية ودولية لفرز هذه الأصول.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمباني الحكومة والوزارات لدينا رؤية كبيرة لتطوير منطقة وسط البلد، حيث تعتبر من المناطق التي لها قيمة حضارية وتاريخية، موضحا أن تلك المنطقة بها جزء كبير من الأصول ينحصر في 3 كيانات، أغلبها في شركة مصر لإدارة الأصول التي تمتلك محفظة أصول كبيرة.

وفيما يتعلق بطريقة التعامل مع المباني الحكومية في وسط البلد، قال سليمان نحن نتقدم بطلبات لتقييم مباني الوزارت للتعامل معها بشكل مباشر، وبهدف عمل إعادة تخيل بالمنطقة مع شركاء التنمية المعنيين.

وتابع: ستكون هناك خطوات عندما يتم عرض الخطة على الكيانات المحافظة والوزارة ومجلس الوزراء، وهناك أطراف كبيرة في الملف، حيث نسعى لإعادة إحياء المنطقة لجعلها منطقة خدمية اقتصادية وجذب سياحي، كعواصم دول العالم، وهناك مستثمرين تواصلوا معنا كي نستقى من خبراتهم في هذا المجال، وتطبيق النموذج.