تركيا تعتقل 149 شخصا بزعم صلتهم بفتح الله جولن

أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال 149 شخصا، معظمهم من قوات الأمن، بزعم صلتهم بفتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب في العام 2016.

وقال مسؤولون أمنيون وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إن مكتب المدعي العام في إقليم باليكسير في غرب البلاد أمر باعتقال 74 شخصا من أفراد الأمن، كان قد تم عزلهم جميعا من قبل وبينهم 6 من قادة الشرطة.

كما أمر المدعين في إقليم غازي عنتاب في جنوب شرقي البلاد، باعتقال 33 شخصا بينهم 24 من أفراد قوات الأمن، بالإضافة إلى اعتقال 42 شخصا بينهم 6 جنود في الخدمة بإقليم بورصة الغربي.

وتنفذ السلطات التركية، حملة صارمة ضد من تعتقد أنهم من أنصار فتح الله جولن، رجل الدين والحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي قتل فيه 250 شخصا.يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب، اعتقلت السلطات نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزلت أو أوقفت عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش.