"الصحة العالمية" تعلن 7 محاذير بشأن ارتداء الكمامات القماشية

نصائح عدة، قدمها الحساب الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، بشأن التعامل مع الكمامات القماشية، عقب نُصح المنظمة بارتدائها، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المنظمة، خلال تغريدتها إن تلك الكمامات تقي من فيروس كوفيد 19، متابعة أنه يجب تجنب ملامسة الوجه أثناء ارتدائها، مع الاستمرار في غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

وفيما يلي أبرز المحاذير التي يجب عدم فعلها خلال استعمال الكمامة القماشية، التي نشرها حساب "الصحة العالمية بمصر" من خلال "إنفرجراف".

1- لا تستخدم كمامة تبدو تالفة.

2- لا ترتدى كمامة تبدو فضفاضة.

3- لا تضع الكمامة أسفل الأنف.

4- لا تنزع الكمامة في حالة وجود أشخاص على بعد متر واحد منك.

5- لا تستخدم كمامة يصعب عليك التنفس من خلالها.

6- لا تستخدم كمامة متسخة أو مبللة.

7- لا تشارك كمامتك مع الآخرين.