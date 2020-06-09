محافظة سوهاج تستجيب لـشكاوى مواقع التواصل الاجتماعي

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حي غرب سوهاج، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطهير شارع هارون الرشيد بمنطقة الغياتية، في استجابة لطلب أهالي المنطقة على واتساب، وعلى الفور قام الحي بحملة تطهير وتعقيم مكبرة للشارع والشوارع الفرعية.

وركبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، كشاف إنارة لعمود كهرباء بقرية تونس التابعة للمركز، وذلك في استجابة لطلب أحد المواطنين بدولة الكويت من أهالي القرية على الواتس آب، وقام حي غرب سوهاج بإزالة مباني مخالفة عبارة عن سور بارتفاع متر ونصف بمسطح 90 مترا بشارع حي العرب بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض، وذلك استجابة لتضرر الأهالي من البدء في إنشاء دور مخالف يؤثر على الجيران ويشكل خطرا على المارة.

وأإزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، شجرة ملتصقة بعمود كهرباء بقرية عرابة أبيدوس حفاظا على سلامة المواطنين والأهالي، وذلك في استجابة لتضرر أهالي المنطقة مما تشكله الشجرة من خطر عليهم خاصة وأنها ملتصقة بعمود الكهرباء.

وبالتعاون مع الري، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بتطهير بوابة الري بقرية الصلعا ورفع الحيوانات النافقة والقمامة، وذلك في استجابة لشكوى الأهالي من وجود رائحة كريهة وتراكم المخلفات، وقد أزيلت أسباب الشكوى، وقام حي شرق سوهاج بالتعاون مع المرافق بفض سوق الاثنين بين العمارات السكنية بمدينة ناصر، استجابة لشكوى الأهالي.

جدير بالذكر، أن محافظة سوهاج تستقبل الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن "16528"، أو إرسال الشكاوى من خلال الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين "01225487733"، ومن خلال صندوق الشكاوى المثبت أمام بوابة ديوان عام المحافظة، ومن خلال أيضا مبادرة "صوتك مسموع" 15330، واتس 01150606783.