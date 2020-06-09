محافظة سوهاج تستجيب لـشكاوى مواقع التواصل الاجتماعي
كتب:
خالد الغويط
07:02 ص | الثلاثاء 09 يونيو 2020
وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حي غرب سوهاج، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتطهير شارع هارون الرشيد بمنطقة الغياتية، في استجابة لطلب أهالي المنطقة على واتساب، وعلى الفور قام الحي بحملة تطهير وتعقيم مكبرة للشارع والشوارع الفرعية.
وركبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، كشاف إنارة لعمود كهرباء بقرية تونس التابعة للمركز، وذلك في استجابة لطلب أحد المواطنين بدولة الكويت من أهالي القرية على الواتس آب، وقام حي غرب سوهاج بإزالة مباني مخالفة عبارة عن سور بارتفاع متر ونصف بمسطح 90 مترا بشارع حي العرب بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض، وذلك استجابة لتضرر الأهالي من البدء في إنشاء دور مخالف يؤثر على الجيران ويشكل خطرا على المارة.
وأإزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، شجرة ملتصقة بعمود كهرباء بقرية عرابة أبيدوس حفاظا على سلامة المواطنين والأهالي، وذلك في استجابة لتضرر أهالي المنطقة مما تشكله الشجرة من خطر عليهم خاصة وأنها ملتصقة بعمود الكهرباء.
وبالتعاون مع الري، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بتطهير بوابة الري بقرية الصلعا ورفع الحيوانات النافقة والقمامة، وذلك في استجابة لشكوى الأهالي من وجود رائحة كريهة وتراكم المخلفات، وقد أزيلت أسباب الشكوى، وقام حي شرق سوهاج بالتعاون مع المرافق بفض سوق الاثنين بين العمارات السكنية بمدينة ناصر، استجابة لشكوى الأهالي.
جدير بالذكر، أن محافظة سوهاج تستقبل الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، ومن خلال الاتصال بالخط الساخن "16528"، أو إرسال الشكاوى من خلال الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين "01225487733"، ومن خلال صندوق الشكاوى المثبت أمام بوابة ديوان عام المحافظة، ومن خلال أيضا مبادرة "صوتك مسموع" 15330، واتس 01150606783.