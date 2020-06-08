إسكتلندا: لم نسجل أي وفاة جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسكتلندا لليوم الثاني على التوالي.

وقالت ستيرجن، خلال مؤتمر صحفي في إدنبرة، "إن الفيروس في حالة تراجع، ولكنه لم يرحل"، وحثت على الاستمرار في الالتزام بتوجيهات الحكومة الاسكتلندية لمنع حدوث ارتفاع جديد في أعداد الإصابات، بحسب ما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأكدت أن عدم تسجيل حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي يعد أمرا مشجعا للغاية.. وتابعت قائلة "لا يمكنني أن أخبركم.. كم من الوقت انتظرت حتى اتمكن من إبلاغكم بتطور كهذا، وأعلم أنكم جميعا كنتم تنتظرون سماع ذلك".

وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" في إسكتلندا 2415 حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية.

وسجلت المملكة المتحدة أمس، أقل زيادة يومية في أعداد الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ بدء الإغلاق في مارس الماضي، حيث سجلت 77 حالة وفاة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 40 ألفا و542 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة في إسكتلندا وويلز.