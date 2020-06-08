الجامعة اليابانية تنجح في تصنيع أدوات طبية مضادة للميكروبات

قام فريق بحثي من الجامعة المصريه اليابانية، بقيادة الدكتور أحمد سعد خليل الأستاذ بقسم هندسة وعلوم المواد بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة، بالتقدم بمقترح بحثي بخطة عمل لمدة 12 شهرًا إلى أكاديمية البحث العلمي.

وتقدم الفريق بالمقترح تحت عنوان "تصنيع محلي لأدوات طبيه ثلاثية الأبعاد مضادة للميكروبات"، وذلك ضمن برنامج "طبق فكرتك".

ووفق بيان صادر عن الجامعة، لاقى المقترح استحسان اللجنة المعنية بتقييمه من الناحية العلمية والفنية، وتمت الموافقه علي تمويله، كما أوصت بتقديم كل الدعم المطلوب للوقوف على المشروع، لما لنتائجه من مردود قوي لإثراء المعرفة في مجال علم المواد بشكل عام، وتطبيقات الطابعات ثلاثية الأبعاد بشكل خاص مصاغ بطريقة قابلة للتطبيق الميداني.

ويهدف المشروع للاستفادة من خبرة المجموعة البحثيه المنتقاة بعناية، وكذلك الأجهزه الحديثة المتوفرة لدى الجامعة في دمج مواد صديقة للبيئة طبيعية المصدر، والحاصلة على إجازة من منظمة الغذاء والدواء العالمية للاستخدام الآدمي بنسب متفاوتة، على أن يكون للمنتج معايير تقنية من حيث الصلابة والقابلية للطباعة ثلاثية الأبعاد، ومعايير طبية من حيث قدرته على منع تكاثر الميكروبات ومكافحه البكتريا والفيروسات.

و يعد أحد أهم مخرجات المقترح التصنيع المحلي للمواد الخام المستخدمة في الطابعات ثلاثية الأبعاد بدلًا من استيرادها، وكذلك التطوير في مكونات القوالب لتصبح ذات خصائص طبية مكافحه لانتشار العدوى.

وسيتم التصنيع في صورة واق عيون طبي، وغطاء وجه طبي، وقطع خاصة بأجهزه التنفس الصناعي.