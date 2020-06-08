التعليم العالي: بدء التجارب الإكلنيكية المبدئية للقاح كوفيد 19 خلال أيام

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم الانتهاء من التجارب على بعض أنواع الحيوانات " الفئران" بمعامل المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بشأن تحضير فاكسين لعلاج كورونا فيروس " كوفيد ١٩"، موضحا أنه سيبدأ العمل بها في المرحلة الثانية المتعلقه بتجربته على بعض المتبرعين " المرحلة الإكلينيكة" خلال أيام، مشيرا إلي أنه كل هذه الخطوات تأتي في طور مرحلة التجارب للإسراع من إيجاد حلول لمجابهة المرض وإيجاد علاج يساهم في الحد من إنتشاره .

وبشأن مراحل العمل على الفاكسين، أوضح المصدر لـ" الوطن"، أن العمل بدأ منذ شهر مارس الماضي، حيث تم فصل الفيروس و واستخلاص البروتين الخاص به، وكذلك استخلاص المادة المحفزة للمناعة، ومن ثم حقنها في فئران التجارب وبعدها يتم أخذ تحليل من فئران التجارب لمعرفة الأجسام المناعية المضادة، مضيفا ان كل هذه الخطوات تمت بالفعل ، وأثبتت نجاحها .وتابع ، ان العمل لإنتاج فاكسين لكورونا بدأ العمل به منذ مارس الماضي، لافتا إلي أنه بعد الانتهاء من التجارب على المتبرعين و ثبوت نجاحه، سيتم بعد ذلك العمل على إجراء التجارب السريرية بعد أخذ جميع الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، لافتا إلي أن النتائج النهائية لاعتماد الفاكسين تستمر لفترة .وبشأن عقار "الأفيجان "، أوضح أن الوزارة تعمل حاليا في مرحلة جمع الاحصائيات والتقارير النهائية بشأن التجارب السريرية الدواء الأفيجان على المرضى المصابين بكورونا فيروس كوفيد ١٩، لافتا إلي أنتائجه مبشرة مبدئيا حتى الآن.

وتابع أن العمل بالمراكز البحثية يجرى على قدم وساق، مشيرا إلى أن هنآك متابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية لجميع الدراسات والأبحاث التي يتم العمل بها وتتعلق بكورونا، مضيفاً أن الوزارة تتابع لحظيا جميع البروتوكولات العلاجية المتبعة في المساهة لعلاج كورونا المستجد بجميع الدول، من أجل دراستها ومعرفة مدى مساهمتها في مجابهة المرض، لافتا إلى أنه تم مد فترة تجربة دواء الأفيجان على المرضى المصابين "هو في وضع التجربة"، مشيرا إلى أنها لم تصدر الموافقة النهائية لاستخدامه، موضحاً أن هناك بروتوكولات علاجية أيضا تتعلق باستخدام مسيلات الدم، وغيرها من الأدوية، قائلا: "بروتوكولات العلاج تتغير كل 48 ساعة".