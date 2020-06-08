البرلمان يوافق على إعفاء الجهات الحكومية من رسوم إعلانات الطرق 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على اعفاء الهيئات العامة والجهات الحكومية من رسوم اعلانات الطرق العامة وذلك خلال مناقشة قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة الذي يناقشه المجلس اليوم و تسال الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب لماذا يتم اعفاء الهيئات الحكومية متسأال عن سبب عدم تطبيق القانون على اعلانات الهيئات العامة والجهات التابعة للدولة.

مؤكدا ان الاعلانات في النهاية تهدف للربح واعفاء الجهات الحكومية يعد تميز وضد حرية المنافسة .وقال علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب خلال الجلسة إن اعلانات الحكومة على الطرق العامة تكون بقصد تقديم خدمات وللمصلحة العامة وليس بهدف الربح وواذا لم تعفى ستدفع من الموازنة العامة للدولة .