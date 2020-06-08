رئيس البرلمان يعلق على "كارتة السويس": الطريق تكلفته عالية جدا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق، إثارة لموضع كارتة طريق السويس.

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنّ الطريق تكلفته عالية جدا وكل طرق العالم تفرض رسوما للحفاظ عليها.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أنّه جار دراسة إصدار اشتراكات وتصاريح مخفضة، مشيرا إلى أنّ هذه الطرق إذا لم يتم صيانتها ستنهار، خاصة أنّنا شهدنا حجم التطوير في طرق السويس والقاهرة والإسماعيلية.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أنّه لأول مرة يكون في مصر شبكة طرق مطابقة للمواصفات العالمية، فإصلاح البلد يجب أن يكون طبقا لمنهج علمي حديث، وإلا ستتحول لعشوائيات سواء في الطرق أو البناء أو غيره.