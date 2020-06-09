حظك اليوم الثلاثاء 9-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يعرف بأنّه شخص صبور في علاقاته، فهو يعطي كل شيء فرصته التي يستحقها ولا يستعجل الأمور كما يفعل العديد من الناس.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتصرف بحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ عطارد بمنزل العلاقات يمنحك يقظة، ثق في نفسك وتقدّم نحو الآخر بهدوء ولباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.