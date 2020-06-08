بوتين للسيسي: نقدر جهود مصر لتسوية الأزمة الليبية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تقديره لدور مصر ومبادرتها المعلنة مؤخرا حيال الأزمة الليبية، وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وقال بوتين، إنّه يقدر إيجابيا الجهود التي تبذلها مصر لتسوية الأزمة الليبية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس الأول، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أول أمس السبت، أنّ الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى طلاق العملية السياسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت اليوم عن دعمها لمبادرة السلام المصرية الجديدة في ليبيا، قائلة إنّها يجب أن تكون المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل البلاد.

ووصفت موسكو المقترحات التي طرحتها القاهرة بالشاملة، قائلة إنّها يمكن أن تكون بمثابة أسس لمفاوضات طال انتظارها بين طرفي الأزمة في ليبيا.