دبلوماسي سابق: إعلان القاهرة خارطة طريق شاملة لحل الأزمة الليبية

قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان القاهرة يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها الرئيس السيسي لإنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والرئيس السيسي حذر من استمرار أي بحث عن الحل العسكري للأزمة الليبية.

وتابع أن ردود الفعل متميزة للغاية، وأمريكا وروسيا وفرنسا أعلنوا تأييدهم للمبادرة، وإيطاليا أيضًا رحبت بالمبادرة المصرية.

وأكد أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على موقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية، واستعادة أركان مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية ومنح الأولوية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي.

وواصل: "الرئيس السيسي طالب الأمم المتحدة بدعوة الأطراف الليبية بالحضور إلى جنيف لإطلاق العملية السياسية في جنيف، والسيسي وضع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الفاعلية أمام مسؤولييتهم للتعاون ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأتم: "المبادرة خارطة طريق كاملة لحل الأزمة الليبية من خلال المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية من أجل إعلاء المصلحة الليبية والحفاظ عليها".