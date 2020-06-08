موسكو تعول على استجابة سريعة وبناءة من طرابلس تجاه "إعلان القاهرة"

دعت وزارة الخارجية الروسية السلطات الليبية في طرابلس للاستجابة السريعة تجاه إعلان القاهرة، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وذكر بيان للخارجية الروسية، اليوم، بأن "إعلان القاهرة" ينص على التمثيل المتناسب للمناطق التاريخية الثلاث في ليبيا في هيئات السلطة العليا وتوحيد مؤسسات الدولة ووضع دستور دائم وإجراء انتخابات عامة على أساسه، مما يضمن وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.

وأضاف البيان "أن الجانب الروسي يأمل أن تصبح مجموعة المقترحات، التي اتفق عليها قادة المعسكر الشرقي الليبي، قاعدة صلبة لمفاوضات طال انتظارها بين الأطراف الليبية المتصارعة بشأن التسوية الليبية"، معربا عن أمل موسكو أن تقوم السلطات في طرابلس بالتعامل بالاهتمام المطلوب للدعوة إلى السلام، التي أطلقتها القاهرة، وأن تستجيب إليها بطريقة بناءة".