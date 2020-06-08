وكيل صحة السويس: 80% من مصابي كورونا بالمحافظة حالتهم جيدة

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن محافظة السويس أقل المحافظات تضررا من فيروس كورونا.

وأكد فيصل جودة، أن المنظومة الصحية بالسويس تعمل طيلة الـ 24 ساعة على مدار الساعة في تقديم الخدمة الطبية، وأن نسبة شفاء المصابين تتعدى 45 و 50%، و 80% من المصابين حالتهم جيدة.

وأوضح أنه لم تتوجه حالة مرضية إلى مستشفيات السويس ولم تتلقى العلاج اللازم لها، قائلا: "أرجو عدم الانسياق وراء الإشاعات لإنها تسبب ذعر للمواطنين وظلم للمنظومة الصحية التي تعمل بكامل طاقتها".

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن مستشفيات السويس بالكامل تعمل على استقبال حالات الاشتباه والحالات المصابة، واطمئن المواطنين بأننا سنتجاوز تلك المرحلة وأرجو الالتزام بارتداء الكمامة الطبية.