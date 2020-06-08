وزير سعودي: عدم الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا تسبب في إغلاق 71 مسجدا

قال عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تسبب في إغلاق 71 مسجدا في البلاد.

وأشار آل الشيخ في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر" إلى أن "عدم التزام بعضهم بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتابع الوزير السعودي: "مما أدى لإغلاق 71 مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها".

​وأعلنت السعودية إعادة فتح المساجد قبل أسبوع تقريبا.

وأدى المصلون الصلوات في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.